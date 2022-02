Está em investigação a morte de um homem de 57 anos em situação sem-abrigo que foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira à porta do Mercado dos Lavradores, no Funchal, Madeira.A Polícia Judiciária está a tentar localizar o autor do homicídio.O homem foi agredido com uma arma branca e apresentava vários cortes no peito. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local mas já nada havia a fazer.O corpo foi removido do local e transportado para o Gabinete Médico Legal do Funchal para ser autopsiado.