Um homem de 58 anos ficou gravemente ferido depois do camião em que seguia se ter despistado e tombado na EN2, na zona do Machados, em Faro. O alerta para o acidente foi dado às 6h42.Neste momento, enquanto se procedem aos trabalhos de remoção do veículo, a via está cortada ao trânsito.No local estão os meios de emergência e a GNR.