Um homem de 61 anos foi, esta terça-feira, encontrado morto com golpes de arma branca no pescoço e no peito na casa onde residia em Cordinhã, Cantanhede.A vítima foi encontrada pelas funcionárias do centro de dia, onde se encontrava, que estranharam não ter visto o homem a ir buscar a refeição.Segundo a GNR, o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária do centro.Em atualização