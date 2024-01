Um homem, de 69 anos, morreu no domingo ao final da tarde no despiste do quadriciclo que conduzia, em Vinhais. O acidente aconteceu na EN308, a um quilómetro da vila transmontana.O veículo despistou-se e saiu da via, tendo o óbito sido confirmado no local pelo médico do INEM. A GNR de Bragança investiga as causas que motivaram o despiste e a morte.