Um homem, de cerca de 70 anos, foi assaltado, ao final desta manhã de terça-feira, em Ovar, por uma dupla de assaltantes armada com uma faca. Os ladrões conseguiram escapar com a carrinha da vítima.A vítima, ao defender-se, ficou ferida numa mão. O homem foi assistido, no local, pelos bombeiros de Ovar.Os ladrões conseguiram escapar antes da chegada da PSP de Ovar.