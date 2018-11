Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 70 anos morre em acidente com trator em Torre de Moncorvo

Capotamento da máquina num terreno agrícola poderá ter sido a causa para o acidente.

16:47

Um homem de 70 anos morreu esta quarta-feira num acidente com um trator nas proximidades da aldeia de Maçores, no concelho transmontano de Torre de Moncorvo, disse à Lusa fonte do CDOS de Bragança.



Segundo fonte dos bombeiros de Torre de Moncorvo, quando as equipas de socorro chegaram ao local a vítima encontrava-se em estado crítico e inconsciente, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória.



"O óbito foi decretado no local pelo médico da equipa helitransportada do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)", acrescentou.



O capotamento do trator num terreno agrícola poderá ter sido a causa para o acidente.



O alerta foi dado cerca das 14h30.



Para o local foram enviados oito elementos e três viaturas entre meios de socorro dos bombeiros e um helicóptero do INEM, assim como militares da GNR.