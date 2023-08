Homem de 71 anos sequestra e agride advogada no Porto

Um homem de 71 anos foi detido pela PSP, esta terça-feira, por ter sequestrado e agredido uma advogada no seu escritório, no Porto.sabe que o agressor está envolvido num processo contra um cliente desta mulher, tendo sido nesse que contexto que se dirgiu à mesma.O alerta foi dado pelas pessoas do edíficio. Dois advogados e o porteiro aperceberam-se dos gritos da advogada trancada no seu gabinete.O detido, presente a uma procuradora, ficou em liberdade com termo de identidade e residência enquanto a Polícia Judiciária investiga.