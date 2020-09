Homem de 72 anos morre afogado no mar

O banhista, de 72 anos, foi nadar para perto das arribas na zona poente da praia da Rocha e desapareceu. De Vinhais, Trás-os-Montes, mas emigrado em França, o homem estava de férias no Algarve com a família. Foi a mulher quem deu o alerta para o seu desaparecimento, pelas 09h00 de ontem. O seu corpo foi encontrado três horas depois, a um quilómetro a oeste da zona onde tinha sido visto pela última vez.

"O corpo estava a flutuar e foi encontrado na zona de buscas, por uma mota de água que estava no local", revelou ao CM o comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, que coordenou as operações de socorro e resgate.

Os trabalhos envolveram 34 operacionais e 12 viaturas, o salva-vidas de Ferragudo, uma lancha da Polícia Marítima e outra dos Bombeiros de Portimão, bem como um helicóptero da Força Aérea. Nas buscas foi ainda utilizado um drone dos bombeiros portimonenses.

"Sabemos que as primeiras horas são fundamentais nestas situações e, por isso, empenhámos logo um grande número de meios", frisou Gonzalez dos Paços. Na zona onde o homem se afogou há correntes e, ontem, a ondulação estava de sueste. A bandeira vermelha foi içada.

O cadáver foi resgatado do mar e transportado ao Instituto Médico-Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado para determinação exata das causas da morte. Os familiares da vítima receberam apoio psicológico do INEM.