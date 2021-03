Um casal foi esfaqueado, no domingo à noite, em plena rua do Heroísmo, no Porto, por um vizinho, de 73 anos. Em causa terão estado desentendimentos antigos. Tudo aconteceu às 22h10, quando o homem, de 59 anos, e a mulher, de 71, estavam a chegar a casa e foram abordados pelo agressor, que mora na mesma rua.