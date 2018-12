Homem de 79 anos sujeito a pulseira eletrónica por violência doméstica

GNR deteve homem que agrediu e ameaçou a mulher com arma de fogo, em Vila Nova de Gaia.

14:10

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem de 79 anos, suspeito de agredir e ameaçar a mulher com recurso a uma arma de fogo. Em comunicado, a força polical adianta que "o Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, no dia 10 de dezembro, deteve um homem de 79 anos, por violência doméstica, em Vila Nova de Gaia".



O caso aconteceu na sequência de uma investigação que durou cerca de dois meses. " Apurou-se que o suspeito recorria, de forma reiterada, à práticas de maus tratos dirigidos à sua esposa de 73 anos, através de agressões físicas, injúrias e ameaças, inclusive com recurso a arma de fogo, tendo os militares dado cumprimento a um mandado de detenção".



As buscas realizadas durante a investigação permitiram aprrender uma arma de fogo transformada, calibre 6.35 mm, uma munição e um "chicote" artesanal.

O detido foi presente esta terça-feira, 11 de dezembro, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coacção de afastamento da residência vítima; proibição de contactos com a vítima por qualquer meio e em qualquer lugar, sendo controlado por meios eletrónicos (pulseira eletrónica), bem como proibição de adquirir ou conservar na sua posse qualquer tipo de armas de fogo ou brancas.