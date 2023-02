Um homem, de 83 anos, morreu esta terça-feira num incêndio na casa onde morava sozinho, em Oliveira de Frade, no distrito de Viseu.O homem vivia sozinho na casa que ardeu e quem se apercebeu do fogo foram populares que estavam a passar pela zona.O alerta foi dado por volta das 12h00.As causas do incêndio ainda não são conhecidas.