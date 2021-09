Um homem de 84 anos morreu na sequência do capotamento de trator na freguesia de Fiscal, concelho de Amares, em Braga.O idoso foi encontrado por familiares num terreno junto à moradia.A vítima foi desencarcerada pelos bombeiros de Amares e o óbito declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga.O alerta foi dado às 12h15, mas desconhece-se a hora em que aconteceu o acidente.O corpo está no local e será transportado para a morgue do hospital de Braga.