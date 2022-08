Um homem com 33 anos está desaparecido após se ter afogado numa praia fluvial da barragem de Montargil, em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre e uma criança de cinco anos foi resgatada. O acidente ocorreu junto ao parque de campismo e as autoridades estão a fazer buscas.O alerta foi dado por volta das 15h00.A criança resgatada com ferimentos graves da mesma barragem foi transportada para o hospital de Abrantes, segundo o Comando Distrital de Socorro (CDOS).Em atualização