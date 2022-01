A GNR da Charneca da Caparica, Almada, deteve um homem por dois roubos tentados, nos quais foi desarmado pelas vítimas.Segundo o Ministério Público, a 24 de novembro de 2021, num estabelecimento comercial e simulando ter uma arma no bolso, exigiu dinheiro. Mas a proprietária conseguiu atirá-lo ao chão. Já a 21 de dezembro, entrou numa casa pela janela e ameaçou o proprietário com um canivete no pescoço.