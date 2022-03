Há 15 anos que Alberto Teixeira, 52 anos, vivia em conflito com o sogro, Virgílio Santos, de 81. A 15 de setembro do ano passado, num terreno em Serzedo, Vila Nova de Gaia, os dois voltaram a discutir, depois de Virgílio desligar a eletricidade, impedindo que o genro ligasse o motor do poço. Alberto vingou-se.