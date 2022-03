Um homem, de 43 anos, morreu esta quarta-feira de madrugada após o despiste do automóvel que conduzia para uma ravina, na Serra da Santo António, no concelho de Alcanena. O alerta foi dado às 05h37.O veículo caiu para a ravina e incendiou-se. O ocupante acabou por ficar encarcerado e morreu carbonizado.A GNR investiga as causas do acidente que mobilizou 17 operacionais dos Bombeiros de Minde e de Torres Novas e, ainda, uma equipa médica do INEM.