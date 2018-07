Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido após esfaquear mulher no Cacém

Vítima foi transportada para o hospital.

Por Lusa | 01:45

Um homem foi esta quarta-feira detido pela PSP no Cacém, em Lisboa, depois de ter esfaqueado a sua mulher, que foi transportada para o hospital, mas em "estado estável", disse à Lusa fonte policial.



"Tratou-se de um caso de violência doméstica. Recebemos a informação de uma desordem entre um casal, em que o homem acabou por esfaquear a mulher no abdómen e numa perna", disse à Lusa fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, o suspeito foi detido por elementos da PSP do Cacém nas imediações do prédio onde correu o crime, com as autoridades a recuperarem a faca que foi utilizada.



"O homem foi detido e a mulher transportada para o hospital Amadora/Sintra, em estado estável", acrescentou.