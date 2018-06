Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem esfaqueado por ‘ex’ da namorada

Homem, de 25 anos, tentou atingir vítima, de 18, no abdómen mas apenas a feriu na mão. Caso ocorreu em Albufeira.

Por Ana Palma | 09:00

Um jovem espanhol, de 18 anos, foi esfaqueado durante a madrugada de domingo, num bar da avenida Francisco Sá Carneiro, em Albufeira. O agressor, de 25 anos, foi detido pela GNR.



Segundo o que o CM apurou junto do Comando de Faro da GNR, o alerta foi dado pela 03h55. A agressão teve contornos passionais: "O jovem espanhol, que namora com a ‘ex’ do agressor, estava no interior do bar quando este entrou e disse-lhe que queria falar com ele ‘lá fora’", explicou fonte da GNR.



"A vítima recusou e o outro indivíduo sacou da faca e tentou agredi-la no abdómen, o que não conseguiu porque o jovem se esquivou. Foi apenas atingido na mão", acrescentou. O ferido foi assistido no local pelos bombeiros voluntários de Albufeira e transportado ao Serviço de Urgência Básica local.



Após o esfaqueamento, o agressor fugiu do local mas foi detido pouco depois pelos militares da GNR. Admitiu ter esfaqueado o jovem, garantiu que a sua intenção não era magoá-lo, mas sim apenas assustá-lo e intimidá-lo.



O detido ficou notificado para comparecer, esta segunda-feira, no Tribunal de Albufeira, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.



PORMENORES

Mais três agredidos

Durante a madrugada de ontem foi ainda agredido, alegadamente por desconhecidos, um jovem holandês de 17 anos, na zona do Forte de S. João. E, em Montechoro, foi agredida uma portuguesa de 27 e um britânico de cerca de 30. Sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados ao SUB da cidade.



Casos ligados a álcool

Muitas das agressões que ocorrem na noite de Albufeira, sobretudo nas zonas da Oura e Montechoro, estão associadas ao consumo excessivo de álcool, um facto que preocupa a GNR que patrulha a zona.