Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem mata para vingar o pai

Vítima, conhecida como ‘Di María’, foi esfaqueada no peito, no sábado à tarde, em Lisboa.

Por M.C. | 08:31

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira a detenção de um jovem, de 17 anos, pelo homicídio de Diogo Lopes, de 20 anos.



A vítima, conhecida como ‘Di María’, foi esfaqueada no peito, no sábado à tarde, na Estrada da Torre, no Lumiar, Lisboa.



Segundo o CM apurou, o homicida terá culpado ‘Di María’ pelo esfaqueamento do pai, na véspera.