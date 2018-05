Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiros contra carro de oficial da PSP

Dois disparos feitos contra a porta da viatura de subintendente.

Por Miguel Curado | 01:30

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar dois disparos de arma de fogo (de pequeno calibre), que foram efetuados contra a porta do carro de um oficial da PSP, quando a viatura estava estacionada numa rua de Lisboa.



O oficial, um subintendente a prestar serviço na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, situada no Largo da Penha de França, deixou o carro pessoal estacionado perto das nove de manhã de segunda-feira, na avenida Mouzinho de Albuquerque.



Só depois das cinco da tarde, ou seja, mais de oito horas depois de se ter ausentado de junto do carro, é que o subintendente da PSP se apercebeu do ataque de que tinha sido alvo.



O oficial reparou nos dois buracos de bala junto à porta do lado do condutor, quando se preparava para entrar na viatura e regressar a casa.



De imediato foi chamada uma patrulha da PSP que, perante a evidência do uso de arma de fogo, chamou uma brigada da PJ, da secção de Homicídios.



O veículo do subintendente da PSP foi de imediato isolado, para recolha de provas por parte dos inspetores. Segundo fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa, o oficial deslocou-se depois à esquadra da PSP da Penha de França, onde apresentou queixa contra desconhecidos por dano qualificado.



Colocado na área de logística da direção da PSP, o subintendente não tem quaisquer problemas pessoais que sejam conhecidos. A Polícia Judiciária procura agora apurar as causas que terão estado na origem dos disparos.