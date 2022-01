Homem detido com arma de fogo carregada no centro de Lisboa

Um homem de 20 anos foi detido por suspeita da prática do crime de posse de arma proibida. A detenção foi feita na madrugada do último domingo, na freguesia do Areeiro, em Lisboa.



Os polícias que se encontravam em serviço de patrulhamento preventivo avistaram uma viatura conduzida por um homem com cara tapada por uma gola e um capuz, avança a Polícia de Segurança Pública através de um comunicado. A viatura tinha ainda mais dois indivíduos no interior e na posse de um deles estava a arma de fogo carregada. Escondidas por baixo do banco do pendura estavam sete munições de calibre 6.35mm.





O suspeito foi detido e constituído arguido. Está agora sujeito a termo de identidade e residência e será presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medida de coação.