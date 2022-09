Homem detido com canábis em Aveiro

Um homem foi detido pela GNR de Aveiro, esta manhã de quinta-feira, em Cacia, Aveiro, em flagrante delito, pela posse de canábis. O suspeito, com cerca de 40 anos foi detido na sequência de uma operação, do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Aveiro, de combate ao tráfico de estupefacientes.A autoridade apreendeu oito plantas de canábis e 57 doses de canábis seca. Foram feiras buscas domiciliárias e a viaturas. A GNR apreendeu ainda diverso material relacionado com a atividade criminosa do tráfico de droga.O detido, que já foi constituído arguido pela GNR, vai ser presente, está sexta-feira. Ao tribunal de instrução criminal de Aveiro. No final, depois de ser ouvido pelo juiz de instrução criminal. Em primeiro interrogatório judicial ficará a conhecer as medidas de coação.