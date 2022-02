Dois homens detidos por tráfico de droga em Oliveira de Azeméis

Dois homens, com cerca de 30 anos, foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Oliveira de Azeméis, esta segunda-feira, em flagrante por tráfico de droga. A dupla operava na zona de Oliveira de Azeméis. Foram detidos na sequência de uma investigação que já durava há cerca de um ano.

A autoridade apreendeu 212 doses de haxixe, 13 de canábis, uma soqueira, objectos usados na produção, doseamento de embalagem do produto estupefaciente, diverso material informático e cerca de mil e duzentos euros em dinheiro.

Os detidos foram presentes, esta terça-feira a um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira para serem ouvidos em sede de primeiro interrogatório judicial. No final, foram decretadas as medidas de coacção: um suspeito vai aguardar o início do julgamento em prisão domiciliária, o outro detido ficou sujeito a apresentações bissemanais num posto da autoridade.