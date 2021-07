Homem detido com centenas de vídeos de abusos sexuais de crianças em Águeda

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem, de 33 anos, suspeito de crimes de pornografia infantil, em Águeda.



Segundo as autoridades, o suspeito sacava e partilhava através da Internet imagens e vídeos de crianças - algumas de tenra idade - em atos sexuais explícitos com adultos.





O indivíduo já tinha sido detido por práticas idênticas em 2014, tendo sido condenado a pena de prisão pelos mesmos crimes.

"Na sequência da busca domiciliária realizada na casa do suspeito, numa das freguesias da periferia norte do concelho de Águeda, foram apreendidos, para além do telemóvel (smartphone) utilizado na actividade delituosa, centenas de ficheiros multimédia de pornografia de menores", revelaram as autoridades.



O detido ficou sujeito a apresentações bissemanais e obrigação de tratamento psiquiátrico.