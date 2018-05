Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido com notas falsas de 20 euros no Barreiro

PSP está a investigar a ocorrência.

Por Lusa | 21:28

A PSP anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, com 21 anos, por tentativa de passagem de notas falsas de 20 euros num estabelecimento comercial no Barreiro.



"Por haver informação de que no interior de um estabelecimento comercial o suspeito teria tentado fazer o pagamento de uma bebida que consumiu, com uma nota falsa, elementos policiais deslocaram-se ao local e, ao abordarem o suspeito, verificaram a situação e encontraram ainda em sua posse três notas de 20 euros falsas", refere a PSP em comunicado.



Após as diligencias efetuadas pelas autoridades e uma busca domiciliária, a PSP apreendeu ainda mais três notas falsas de 20 euros.



O homem acabou detido e a PSP está a investigar a ocorrência.