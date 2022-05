Homem detido em flagrante por tentativa de burla informática em Coruche

Um homem de 34 anos foi detido a 5 de maio pela GNR de Santarém, através do Posto Territorial de Coruche. O suspeito foi detido por tentativa de burla informática e nas comunicações, no concelho de Coruche.Segundo a GNR, a detenção aconteceu no seguimento de uma denúncia que "um homem estaria a utilizar cartões multibanco, possivelmente extraviados ou furtados, para efetuar o pagamento de produtos num posto de abastecimento de combustível".Os militares da Guarda deslocaram-se para o local apanhando o suspeito em flagrante. Ao se aperceber que os pagamentos estavam a ser recusados, o suspeito colocou-se em fuga, tendo mais tarde sido surpreendido pelos membros da GNR e detido.Após a revista pessoal de segurança, os militares constataram que o homem se encontrava na posse de dois cartões multibanco extraviados, correspondendo aos usados na tentativa de pagamento dos produtos. Os cartões foram apreendidos e o detido, com antecedentes criminais por roubo em residência, furto em estabelecimentos comerciais, em exploração agrícola e em interior de veículo, burla, ofensa à integridade física e violência doméstica, foi constituído arguido.Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coruche.