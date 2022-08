Homem detido no Aeroporto de Lisboa por auxílio à imigração ilegal

Um cidadão, de nacionalidade estrangeira, foi detido no fim de semana no Aeroporto de Lisboa por 10 crimes de auxílio à imigração ilegal e uso de documentos falsos.Segundo um comunicado do SEF "o homem foi detetado a facilitar a entrada em território nacional de outros 10 cidadãos estrangeiros oriundos do continente africano, mediante alegado pagamento de avultada quantia monetária". O homem usava uma história fictícia para enganar as autoridades de fronteira e recorria a documentos falsos.O SEF apreendeu diversa documentação relacionada com a prática do crime.O detido foi esta segunda-feira presente à autoridade judiciária tendo ficado em prisão preventiva.