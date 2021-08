A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem, de 30 anos, suspeito de vários crimes de abuso sexual contra duas crianças menores na zona da Sertã.

Em comunicado, a PJ explica que as vítimas são duas meninas, atualmente com 12 anos de idade, que foram abusadas de forma reiterada pelo predador, que se aproveitou da relação familiar que tinha com as menores.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou em prisão preventiva.