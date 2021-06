A Polícia Judiciária do Centro deteve um homem de 65 anos suspeito de vários crimes de abuso sexual de crianças na Figueira da Foz.



O suspeito aproveitou a proximidade familiar com as vítimas para abusar sexualmente e de forma reiterada duas meninas, hoje em dia com 10 e 18 anos.





O detido ficou em prisão preventiva.