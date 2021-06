Predador viola menina mais de 300 vezes e abusa de mulher deficiente

Um homem, de 37 anos, foi detido pela prática de mais de 300 crimes de abuso sexual a uma criança, atualmente com 12 anos, e cerca de 10 crimes de abuso a uma mulher de 74 anos, com debilidades psicomotoras, na zona de Lisboa.



De acordo com informação avançada pela Polícia Judiciária (PJ), os crimes praticados contra a menor ocorreram durante o ano de 2020, quando o autor, que é familiar direto da vítima, começou a residir com a mesma, num período de ausência da mãe da criança. Já em 2021, o homem tornou-se o principal cuidador da familiar idosa, aproveitando-se da sua dependência para a submeter a atos sexuais graves.





Com antecedentes criminais por tráfico de droga, ficou em prisão preventiva.