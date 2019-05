Mecânico detido por abusar sexualmente e violar a enteada em Gondomar

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de abusar sexualmente e violar a enteada, na casa da família em Gondomar, distrito do Porto, divulgou este sábado aquela força policial.Em comunicado, a PJ esclarece que a vítima apresentou uma denúncia revelando que, quando tinha 16 anos, o detido "abusou sexualmente" dela e que, "recentemente, o mesmo homem forçou-a a novo relacionamento sexual".A PJ acrescenta que o homem foi detido na sexta-feira, "no cumprimento de mandados de detenção, pela presumível autoria dos crimes de abuso sexual de menor dependente e de violação"."Na sequência de denúncia por parte da vítima, enteada do agressor, a PJ tomou conhecimento que o suspeito, quando aquela tinha 16 anos, abusou sexualmente da mesma", descreve a polícia.De acordo com a PJ, as duas situações aconteceram "na casa da família, na cidade de Gondomar".O detido, mecânico, foi presente à autoridade judiciária, tendo ficado sujeito a "apresentações periódicas e proibição de contactos e aproximação da vítima", acrescenta aquela polícia.