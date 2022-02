Homem detido por agredir e ameaçar de morte com caçadeira a companheira em Palmela

Um homem de 57 anos foi detido esta quinta-feira por agredir e ameaçar, com recurso a uma caçadeira, a companheira de 38 anos, no concelho de Palmela.No seguimento da denúncia, a GNR deslocou-se ao local e encontrou o agressor a ameaçar a vítima, tendo sido imediatamente detido. Foi ainda apreendida uma caçadeira de calibre 12 e cinco munições.O detido foi presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e sujeito a pulseira eletrónica.