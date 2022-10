Homem detido por ameaçar mulher com réplica de arma de fogo em Odivelas

Um homem foi detido, esta quinta-feira, por ter em sua posse uma réplica de arma de fogo com a qual ameaçava a mulher, numa situação de violência doméstica. A detenção ocorreu na residência do casal, no bairro da Gulbenkian em Odivelas.A PSP foi chamada ao local por relatos de ameaças com arma de fogo. Os agentes, à civil, viram o suspeito armado, perseguiram-no e procederam à sua detenção nas traseiras de um prédio, sabe oSegundo relatos dos vizinhos, existia já registo de violência doméstica anterior entre o casal.Em atualização.