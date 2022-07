Homem detido por atear fogo em Vieira do Minho. Apanhado com isqueiro

A GNR de Braga deteve um homem de 46 anos por ser suspeito de ter ateado um incêndio numa área florestal no localidade da Caniçada, em Vieira do Minho, Braga.Em comunicado divulgado este sábado, a força policial refere que, no momento da detenção, o suspeito "ainda tinha na sua posse o isqueiro utilizado para a ignição de vegetação existente no terreno contíguo à sua propriedade, tendo consumido uma área de 10 000 m2".O detido foi constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Vieira do Minho.