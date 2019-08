Homem detido por cultivo de canábis em Castelo Branco

A GNR de Alcains deteve um homem de 62 anos por cultivo de canábis no concelho de Castelo Branco, anunciou esta segunda-feira aquela força de segurança.Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção ocorreu no dia 01 de agosto, no decorrer de uma ação de patrulhamento."Os militares detetaram uma plantação de cannabis dissimulada no interior de uma pequena edificação na propriedade agrícola do suspeito. No seguimento de diligências foi realizada uma busca à propriedade, que culminou na apreensão de oito plantas de cannabis em diferentes estados de maturação", refere a nota.O detido foi constituído arguido, sendo os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Castelo Branco.