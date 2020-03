Homem detido por injuriar, ameaçar e agredir PSP em Barcelos

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção, no sábado, de um homem de 23 anos por injúrias, ameaças e agressão a agentes policiais em Barcelos.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito estava a causar danos no interior da casa do pai e encontrava-se "bastante alterado" e com escoriações no braço e cortes em ambas as mãos.

Ao aperceber-se que os meios de emergência médica estavam a chegar ao local, o suspeito "começou a injuriar e ameaçar os agentes, tendo ainda agredido um dos elementos policiais com um pontapé na perna".

"No decorrer de toda a ação policial, o detido manteve sempre uma atitude agressiva, não cooperante e de permanente afronta com os elementos policiais", acrescenta.