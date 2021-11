Homem detido por injuriar e agredir agentes da PSP no Porto

Um estudante, de 28 anos, foi detido no Porto pelos crimes de dano, de injúrias e de agressão a agente policial, na Rua Mouzinho da Silveira, no Porto, anunciou esta segunda-feira o Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) da PSP.

Em comunicado, o COMETPOR refere que o suspeito se dirigiu "de modo agressivo junto de elementos policiais de serviço de patrulhamento auto, obrigando os mesmos a proceder à imobilização da viatura policial", momento "aproveitado pelo suspeito para provocar danos no veículo e injuriar e agredir os agentes policiais".

O detido, notificado para comparecer hoje junto das Autoridades Judiciárias, já estava referenciado ela PSP pela prática do mesmo tipo de ilícito.