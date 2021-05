Homem detido por posse e partilha de pornografia infantil

Um homem de 39 anos, lavador de profissão, foi detido por posse de pornografia de menores. De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, a posse e partilha destes conteúdos, via informática, acontecia desde março de 2020.A investigação, titulada pelo Ministério Público junto do DIAP de Matosinhos, teve início após entidades internacionais terem sinalizado partilhas de conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas de internet.A partilha foi efetuada a partir de acessos registados em Portugal. "Na sequência de diligências de obtenção de prova realizadas no dia de ontem [quarta-feira], foi possível detetar na posse do arguido inúmeras imagens de pornografia envolvendo menores, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito", descreve em comunicado a autoridade.O homem será esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.