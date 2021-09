Um homem está acusado de pornografia de menores, em Barcelos.Segundo a acusação, divulgada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o arguido carregou, através da rede social Facebook, um vídeo com imagens de uma menina, de 6 a 8 anos, em atos sexuais com um adulto, em agosto de 2019.De acordo com o Código Penal, quem adquirir, detiver ou alojar gravações pornográficas em que é utilizado um menor, é punido com pena de prisão de um a cinco anos.