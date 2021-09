O Ministério Público de Barcelos acusou um homem de pornografia de menores por alegadamente, através do seu perfil no Facebook, ter descarregado um ficheiro de um vídeo com imagens de uma criança a manter trato sexual com um adulto.

Segundo nota hoje publicada na página da Procuradoria-Geral Regional do Porto, o ficheiro terá sido descarregado no dia 07 de agosto de 2019.

O vídeo continha imagens de uma menina, com idade compreendida entre os 6 e os 8 anos.