Rúben Semedo já está no Tribunal Central de Atenas

O futebolista Rúben Semedo é ouvido esta quinta-feira no Tribunal Central de Atenas, na Grécia, depois de ter sido acusado de violação de uma jovem de 17 anos no passado sábado. Empresário nigeriano Jeff Ogutsukou também foi acusado de violação.

O futebolista português Rúben Semedo chegou ao tribunal central de Attica, no centro de Atenas, Grécia, pelas 10h50 (hora portuguesa).

Veio acompanhado da polícia, após quatro noites em detenção preventiva. Segundo apurou o CM, Semedo tentou "fintar" os jornalistas.

As perícias mostram que a menor teve relações sexuais nas horas que antecederam à queixa , feita no domingo.Na passada terça-feira de manhã, à saída do tribunal, o jogador baixou a máscara e defendeu-se me declarações aos jornalistas. "Vão ver. Sou inocente! É tudo por causa do dinheiro. Se eu não fosse futebolista nada disto teria acontecido", afirmou.