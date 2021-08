"Estou inocente": Termina interrogatório de Rúben Semedo

O interrogatório realizado esta terça-feira ao jogador português Rúben Semedo já terminou.À saída do tribunal, o futebolista gritou que estava inocente. As televisões gregas captaram o momento em que o português disse "É tudo por causa do dinheiro. Se eu não fosse um futebolista, nada disto teria acontecido".