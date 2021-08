A jovem, que segundo a imprensa grega poderá ser namorada de Semedo, acusa o jogador de a ter violado depois de uma saída a um bar na zona de Oropos onde estiveram a consumir álcool. A alegada vítima diz ainda que o jogador a embebedou para a violar.



Detido co-autor do alegado caso de violação



O advogado de Rúben Semedo garantiu esta segunda-feira à saída do Ministério Público que "há evidências claras que desmontam a denúncia" de violação por parte do internacional português.O advogado garantiu ainda que a denunciante tinha 19 anos e não 17 e que o grupo esteve junto durante cerca de 15 horas. "Se vocês a virem vão dizer-me se ela parece ter 17 ou 23/24 anos. O grupo esteve junto durante 15 horas, é inconcebível o que foi denunciado", atirou o advogado. jovem de 17 anos que acusa o defesa central português Rúben Semedo de violação , apresentou-se este domingo à polícia a fazer queixa do futebolista e de outro homem acompanhada da mãe.

O alegado co-autor da violação da jovem de 17 anos que levou à detenção de Ruben Semedo já foi preso pelas autoridades gregas. Trata-se de um agente artístico, que segundo os ‘media’ gregos representa vários cantores.

O nigeriano, com cerca de 40 anos, está neste momento a ser interrogado na procuradoria de Atenas.

Confirmação oficial da Polícia

A Direção-Geral de Polícia de Atenas confirmou que "um estrangeiro acusado de violar uma menor" foi detido "em cumprimento de mandado de captura judicial". No comunicado lê-se ainda que Rúben Semedo tem um processo criminal aberto contra ele e será encaminhado "ao Ministério Público de Atenas para interrogatório".

Histórico conturbado

No último ano, Rúben Semedo escapou a uma efetiva possível de prisão de 15 anos e meio pelo sequestro e ameaças de morte a um homem, em 2018, quando jogava na equipa espanhola do Villarreal.



Ao invés, um tribunal de Valência, cidade onde foram praticados os factos, condenou-o a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa na sua execução durante oito anos.



Segundo a imprensa espanhola que acompanhou todo o processo, Ruben Semedo admitiu todos os crimes em tribunal. Reconheceu ter, em fevereiro de 2018, sequestrado com ameaça de pistola um homem, com a ajuda de cúmplices. A vítima seria intermediário num negócio de venda de um carro, no qual o jogador terá perdido cinco mil euros. Amarrado, de arma apontada à cabeça, e com a ameaça de corte de um dedo, o homem teve de prometer pagar o dinheiro. Acabou por ser solto, vindo a denunciar o caso à polícia, o que precipitou a detenção do futebolista, formado nas escolas do Sporting.