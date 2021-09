O julgamento do caso Giovani Rodrigues vai ser retomado esta quinta-feira, no Tribunal de Bragança.



O cabo-verdiano Giovani Rodrigues, morreu em 2019 espancado numa rixa à saída de um bar, em Bragança. Sete arguidos são acusados da morte do jovem e a justiça vai ouvir 50 testemunhas.

greve dos funcionários judiciais acabou por ser adiado por um dia.

O julgamento estava marcado para quarta-feira mas, devido à