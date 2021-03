Arguidos voltam a ser ouvidos no julgamento sobre morte de estudante cabo-verdiano em Bragança

Decorre esta quarta-feira a 5ª sessão do julgamento dos arguidos acusados de agredirem o jovem cabo-verdiano Giovani Rodrigues, em dezembro de 2019, em Bragança.Esta sessão fica marcada pela audição de um inspetor da PJ e de dois peritos.Os arguidos estão acusados pelo homicídio qualificado consumado e três de ofensas à integridade física qualificadas contra Giovani Rodrigues e os três amigos cabo-verdianos que o acompanhavam na madrugada de 21 de dezembro de 2019, na cidade de Bragança.O estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança acabou por morrer dez dias depois, num hospital do Porto, devido a um traumatismo.Alguns dos arguidos ouvidos até ao momento afirmaram que não agrediram o estudante. Falta ainda ouvir cerca 30 testemunhas.