Homem de 29 anos resgatado do Rio Minho durante a madrugada

Um homem, de 29 anos, foi resgatado na madrugada desta quinta-feira, do rio Rio Minho, na zona da Lodeira.Os Bombeiros Voluntários locais foram ativados pelo CDOS às 03h37 para as buscas. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada ainda com vida, numa "zona de difícil acesso".O homem resgatado por mergulhadores da SUBZONE e pelos Bombeiros Voluntários de Monção. Foi depois transportado para o hospital de Braga.No local estiveram 23 operacionais, dos quais três mergulhadores. Estiveram ainda na operação oito viaturas e dois barcos, um da Polícia Marítima e outro dos mergulhadores da SUBZONE.As causas do incidente ainda são desconhecidas.