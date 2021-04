Homem detido por roubos violentos a idosos na via pública em Braga, Porto e Aveiro

A GNR do Porto deteve, esta quarta-feira, um homem de 43 anos, foi detido por roubos a idosos na via pública.Segundo a GNR, na investigação, que durava há cerca de três anos, percebeu-se que o homem é suspeito de vários crimes desta natureza, nos distritos de Braga, Porto e Aveiro.O modus operandi passava por abordar pessoas vulneráveis – idosos – na via pública, roubando-lhes objectos de valor com recurso à força física. Esta quarta-feira, após ter roubado duas alianças em ouro a uma idosa de 93 anos, colocou-se em fuga, mas foi apanhado pouco depois pelos militares que recuperaram as duas alianças e os devolveram à proprietária. O homem vai ser presente ao Tribunal de Penafiel para aplicação das medidas de coação.A GNR apela a que as pessoas não forneçam dados pessoais ou de conhecidos a pessoas estranhas, não deixem estranhos entrar na residência, não transporte quantias elevadas de dinheiro, nem objectos de valor e que denunciem todas as situações que tenha conhecimento.