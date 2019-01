Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem detido por suspeitas de violação em Mangualde

Diretoria de Coimbra refere que o suspeito teve um relacionamento com a vítima.

Por Lusa | 14:34

Um homem de 29 anos da região Centro ficou em prisão preventiva por suspeita de um crime de violação a uma mulher de 22 anos, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Em comunicado, a Diretoria de Coimbra refere que o suspeito teve um relacionamento com a vítima, tendo sido detido em colaboração com a GNR de Mangualde, no distrito de Viseu.



"O detido conhece a vítima, por terem mantido um relacionamento amoroso, mas que veio a terminar, por decisão da mesma, na sequência de vários episódios de violência, por aquele se ter revelado uma pessoa obsessiva e ciumenta", explica a nota.



Segundo a PJ, "o detido começou a perseguir a vítima, não aceitando o fim da relação, para a pressionar a reatar o relacionamento, mas face à recusa da mesma, decidiu agredi-la sexualmente, com grande violência".



Após o primeiro interrogatório judicial, o tribunal aplicou ao suspeito a medida de coação de prisão preventiva.