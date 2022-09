Homem detido por tentar agredir a mulher em frente a militares da GNR em Lousada

Na nota, a GNR alerta que "a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe", através do Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt, através do 112, deslocando-se ao posto da GNR mais próximo, através da aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos ou através da aplicação SMS Segurança.

Um homem, de 32 anos, foi detido esta sexta-feira, depois de ameaçar e tentar agredir a mulher, na presença de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Lousada, no Porto.Segundo comunicado da GNR, o homem estava indiciado pelo crime de violência doméstica sob a mulher, de 28 anos, e "durante as diligências policiais o suspeito, na presença dos militares da Guarda, ameaçou a vítima e tentou agredi-la, motivos que levaram à sua detenção em flagrante".O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, este sábado, no Tribunal Judicial de Paredes e encontra-se agora em prisão preventiva.