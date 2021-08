Homem detido por tentar atear fogo em Vale de Cambra

A GNR anunciou esta segunda-feira que deteve um homem em Vale de Cambra quando tentava pegar fogo a uma zona florestal.De acordo com um comunicado do Comando Territorial de Aveiro, a GNR, "através do Posto Territorial de Vale de Cambra, ontem, dia 15 de agosto, deteve em flagrante um homem de 48 anos pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Vale de Cambra".

"Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda depararam-se com a existência de um foco de incêndio e deslocaram-se para o local, onde localizaram o suspeito, com um isqueiro na mão, a tentar nova ignição", descreve o comunicado daquela força de segurança.

Segundo a GNR "no decorrer da ação, o homem foi detido e o material utilizado na ignição foi apreendido", sendo apresentado esta segunda-feira no Tribunal Judicial de Vale de Cambra para primeiro interrogatório.